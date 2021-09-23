В Мурманске пропала 14-летняя девочка с ожогом на щеке

Северянка ушла из дома на улице Полярные Зори. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропала 14-летняя Арина Чеснокова. Юная северянка, вся в черном, ушла из дома (ул. Полярные Зори, 5) 21 сентября, и вот уже пару дней неизвестно, где она находится и все ли с ней в порядке.

Приметы: черные волосы до плеч, на правой щеке ожог в виде небольшого пятнышка.

Девочка была одета в черную кожаную куртку-"косуху", черные джинсы и черные ботинки. С собой был черный рюкзак с бело-красными надписями.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем подростке, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102 либо позвонить в ПСО "МурманСпас": 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

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