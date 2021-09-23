Погода в Мурманске на 24 сентября 2021 года: дожди и до +11 градусов

Синоптики обещают осадки. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманской области сильный порывистый ветер сменился на дожди. 24 сентября в регионе будет облачно с прояснениями.

- Местами ожидается небольшой, днем в отдельных районах умеренный, дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днем +6+11 градусов, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

Сейчас погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия обширного циклона с центром в Гренландском море. 25 сентября существенных изменений в планах небесной канцелярии не предвидится.

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