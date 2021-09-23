Большинство жителей Мурманска уверены во вреде видеоигр

44% опрошенных высказались о роли видеоигр негативно, аргументировав свою точку зрения тем, что игры наполнены жестокостью, в них речь идет о войне или о том, что человек может творить все, что хочется в мире. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманчане негативно отозвались о влиянии видеоигр на личность человека. Такие данные были озвучены по итогам исследования, которое провели в социальной сети «Фотострана». Ее пользователям предложили ответить на вопрос "Как влияют видеоигры на личность?". В исследовании приняли участие 900 мурманчан.

44% опрошенных высказались о роли видеоигр негативно, аргументировав свою точку зрения тем, что игры наполнены жестокостью, в них речь идет о войне или о том, что человек может творить все, что ему хочется в мире. В то же время 23% опрошенных северян отметили пользу, пояснив, что видеоигры способствуют развитию ловкости рук, внимательности, планирования тактики, а технологии онлайн-игр позволяют совершенствовать навык работы в команде.

– 12% опрошенных сочли, что игры бесполезны в плане развития или деградации личности. Оставшиеся не уверены, что компьютерные игры как-то влияют на личность человека, так как данный вопрос, по их мнению, ещё недостаточно изучен, – сообщили представители социальной сети.

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