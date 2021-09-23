Верхне-Ростинское шоссе в Мурманске перекроют до февраля 2022 года

Водителей в Мурманске ждут временные неудобства почти пять месяцев из-за работ на Верхне-Ростинском шоссе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Водителей в Мурманске почти пять месяцев ждут временные неудобства из-за работ на Верхне-Ростинском шоссе.

- В связи с реконструкцией участка тепловой сети от котельной до П-8 Восточной котельной будет ограничено движение всех видов транспорта на участке от дома № 38 до дома № 54 по Верхне-Ростинскому шоссе, в восточном направлении будет перекрыто движение с 9.00 23 сентября 2021 года до 17.00 20 февраля 2022 года, - предупредили в УГИБДД по Мурманской области.

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