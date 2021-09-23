Сергея Гронского посмертно наградили знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью»

22 сентября на торжественном открытии 83 сезона «драмы» награду супруге Сергея Владимировича передал заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин. Фото: архив Мурманского Областного Драматического театра

3 февраля 2021 года после тяжелой болезни остановилось сердце известного актера Мурманского областного драматического театра Сергея Гронского. К сожалению, его не успели при жизни наградить знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью» - ходатайство поступило за день до смерти, это случилось посмертно.

22 сентября на торжественном открытии 83 сезона «драмы» награду супруге Сергея Владимировича передал заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

- Несмотря на все трудности, с которыми учреждение столкнулось в прошлом сезоне во время пандемии коронавируса, театр и его артисты не прекращали работать и дарить зрителям яркие эмоции. От имени министерства культуры благодарю коллектив театра за самоотверженный труд, творческий энтузиазм и профессионализм! – сообщил Тимур Давлетшин.

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