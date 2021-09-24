На день города в Мончегорске пройдет выставка ретро-автомобилей

Выставка будет работать с 12.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 сентября день города отметит Мончегорск. В честь праздника на проспекте Металлургов будет организована выставка ретро-автомобилей от мурманского автомобильного сообщества «Road Veterans».

- Можно будет увидеть редкие и эксклюзивные ретро-автомобили, в том числе послевоенные и 70-80-х годов, - сообщили в пресс-службе администрации Мончегорска.

Выставка будет работать с 12.00 25 сентября от центрального парка до городской площади.

Напомним: день города в Мурманске состоится под открытым небом. На центральных улицах будут организованы концертные площадки.

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