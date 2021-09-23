Блогер "Чокнутая патриотка" искупалась в Баренцевом море

На ее блоге в "Яндекс Дзене" есть уже шесть статей про Мурманскую область. Фото: www.instagram.com/matushka_nina/

Автор фильмов на «Моей планете», шеф-редактор на "Первом канале" и путешественница Нина Бакланова, ведущая Instagram и блог в "Яндекс Дзене" под ником "Чокнутая патриотка" побывала в Мурманской области. В частности она съездила в Териберку и на мыс Немецкий и даже искупалась в Баренцевом море.

- Было холодно. Очень холодно. И вроде бы море забрало тепло, но тут же с лихвой всё вернуло. На берег я вышла с таким запасом адреналина и энергии, что могла бы подзарядить несколько телефонов. И утепляться уже не было нужды. Внутренний обогрев заработал по полной. Вторая ночевка на полуостровах Среднем и Рыбачьем у нас была не на базе отдыха, а в походных условиях. И если бы знать заранее, какой шикарной она окажется, то и первая была бы такой же, - написала Нина Бакланова в своем Instagram.

На ее блоге в "Яндекс Дзене" есть уже шесть статей про Мурманскую область.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малолетних живодеров из Колы отправят в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ранее подростки изувечили котенка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru