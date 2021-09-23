Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 сентября 2021 14:22

За сутки в Мурманской области 142 человека заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 23 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выздоровели 54 462 северянина, на лечении остаются 14 970 пациентов.

Выздоровели 54 462 северянина, на лечении остаются 14 970 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 23 сентября 2021 года, за последние сутки 142 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 71 458 человек, количество летальных исходов - 2026 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+51, всего 34 987), Мончегорск (+22, всего 5130) и Кандалакшский район (+17, всего 5093).

Выздоровели 54 462 северянина, на лечении остаются 14 970 пациентов.

Напомним: через 2 - 3 недели в Мурманской области ожидают рост числа заболевших коронавирусом. В регионе готовятся к новой волне COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманска не могут вернуть деньги за перенесенные из-за коронавируса концерты. Некоторые мероприятия не первый раз меняют дату (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru