Пенсионный фонд Мурманской области прокомментировал информацию о перерасчете пенсий северян

В ряде СМИ прошла информация, что с 1 октября 2021 года пенсионерам Мурманской области проиндексируют пенсии за северный стаж. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ряде СМИ прошла информация, что с 1 октября 2021 года пенсионерам Мурманской области проиндексируют пенсии за северный стаж. Однако в региональном отделении Пенсионного фонда сообщили, что данные сообщения не соответствуют действительности.

- Установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим возраста 80 лет, и гражданам, имеющим "северный" стаж, не является новеллой в законодательстве и не связано с датой 1 октября 2021 года. Гражданам, являющимся получателями страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, устанавливается увеличение к пенсии с даты достижения указанного возраста, - сообщили в отделении Пенсионного фонда по Мурманской области.

Там отметили, что повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, устанавливается непосредственно при назначении страховой пенсии. Продолжительность страхового стажа при этом должна составлять не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин.

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