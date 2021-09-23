Житель Мурманска чуть не убил свою мать молотком и получил условный срок

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Состоялся суд над жителем Мурманска, который разбил голову своей матери. Его обвиняют по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Известно, что в ноябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей матерью и, вооружившись молотком, со значительной силой не менее трех раз ударил женщину по голове. Северянка получила открытую черепно-мозговую травму, что расценивается как тяжкий вред здоровью человека.

Спустя почти год злоумышленнику вынесли приговор.

- Суд признал мурманчанина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года с возложением дополнительных обязанностей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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