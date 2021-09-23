Житель Мурманска чуть не убил свою мать молотком и получил условный срок

Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Состоялся суд над жителем Мурманска, который разбил голову своей матери. Его обвиняют по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия".
Известно, что в ноябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей матерью и, вооружившись молотком, со значительной силой не менее трех раз ударил женщину по голове. Северянка получила открытую черепно-мозговую травму, что расценивается как тяжкий вред здоровью человека.
Спустя почти год злоумышленнику вынесли приговор.
- Суд признал мурманчанина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года с возложением дополнительных обязанностей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Приговор в законную силу еще не вступил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Мурманска сломал соседу челюсть из-за детского плача. Мужчина первый раз пойдет под суд (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru