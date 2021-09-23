Военнослужащий из Алакуртти устал от армии и прогулял службу

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 337 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ефрейтор из войсковой части 34667 в Аларкутти попал под уголовную статью за то, что устал от армии и решил взять "отпуск" без предупреждения.

- 11 июня 2021 года он без уважительных причин не прибыл к установленному регламентом времени на службу, а с целью временно уклониться от прохождения военной службы и желая отдохнуть от армии, стал проводить время по своему усмотрению в Мурманске. 28 июня его обнаружили военнослужащие военной полиции, - сообщили в пресс-службе ВСУ СКР Северного флота.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца). Суд приговорили его к штрафу в 30 тысяч рублей.

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