Военнослужащий из Алакуртти устал от армии и прогулял службу

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 337 УК РФ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ефрейтор из войсковой части 34667 в Аларкутти попал под уголовную статью за то, что устал от армии и решил взять "отпуск" без предупреждения.
- 11 июня 2021 года он без уважительных причин не прибыл к установленному регламентом времени на службу, а с целью временно уклониться от прохождения военной службы и желая отдохнуть от армии, стал проводить время по своему усмотрению в Мурманске. 28 июня его обнаружили военнослужащие военной полиции, - сообщили в пресс-службе ВСУ СКР Северного флота.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца). Суд приговорили его к штрафу в 30 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области пропал 39-летний мужчина с бородой. Владимир Демченко уехал на работу на Восточный рудник 16 сентября (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru