Жителя Мурманска обокрала зашедшая на чай соседка

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

59-летний мурманчанин, напоив чаем знакомую, остался без денег. Пришлось ему обращаться в полицию.

Мужчина рассказал полицейским, что накануне к нему в гости приходила соседка по лестничной площадке. Мужчина угостил девушку чаем. После ее ухода он обнаружил, что с его банковской карты похищены 18 тысяч рублей.

- 24-летнюю злоумышленницу задержали. Она рассказала, что пока сосед был на кухне, она воспользовалась его телефоном и через мобильный банк перевела деньги на свой расчетный счет. Однако похищенными средствами распорядиться не успела, так как ее поймали сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

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