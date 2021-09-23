Пропавшего в Абхазии жителя Мурманска нашли мертвым в пруду

Тело обнаружили 23 сентября. Фото: МЧС Абхазии

Завершились поиски 36-летнего жителя Мурманска Дмитрия Ковалева. Мужчина пропал в Абхазии, в городе Новый Афон. Вечером 15 сентября он ушел из местной столовой, и с тех пор было неизвестно, где он находится.

Как сообщили в МЧС Республики Абхазия, мужчина найден мертвым в пруду городского парка.

- Спасатели получили сообщение об обнаружении тела мужчины в 08.30 23 сентября. По предварительной версии, северянин утонул в пруду, будучи в нетрезвом состоянии, - уточнили в спасательном ведомстве.

Напомним: следователи установили причину гибели подводного охотника в Умбе. 34-летний Константин Коргуев пропал во время погружения.

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