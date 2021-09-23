Жителей Мурманска ждет штраф за отказ от проверки газового оборудования

Специалисты заблаговременно предупреждают о проверках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники газовой инспекции Мурманска регулярно проводят проверки газового оборудования в жилых домах - это необходимо для обеспечения безопасности. Однако если северяне не пустят в квартиру газовиков, то могут быть привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в "Мурманоблгазе".

- Если было уведомление о выполнении таких работ, то отказ в допуске специалистов влечет наложение административного штрафа на граждан и последующее отключение от газоснабжения, - предупредили в организации.

Главное - не наткнуться на мошенников. В городе бывают случаи, когда неизвестные от имени некого "Горгаза" под видом проведения проверок газового оборудования навязывают людям якобы обязательные платные услуги, заставляя покупать ненужные приборы.

- Наши сотрудники заблаговременно перед началом проведения технического обслуживания вывешивают у подъезда объявление о дате и времени проведения проверок газового оборудования. При посещении квартиры мастер обязательно предъявляет служебное удостоверение с фотографией и печатью, - отметили в "Мурманоблгазе".

Если неизвестный человек представляется работником «Горгаза» или «Мурманоблгаза», следует позвонить в аварийную службу по телефону 04 или 104.

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