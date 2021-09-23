В районе станции-призрака в Мурманской области искали пропавшего рыбака

Мужчина ушел на рыбалку и перестал выходить на связь. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Моккет - упраздненная железнодорожная станция в Мурманской области. Рядом с ней искали пропавшего 38-летнего рыбака.

- 23 сентября 2021 года в 06.20 поступила информация, что в районе железнодорожной станции Моккет Кольского муниципального района потерялся гражданин 1983 года рождения, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Мужчина еще 18 сентября уехал на рыбалку и перестал выходить на связь. Как уточнили "КП"-Мурманск" в МЧС, сейчас мужчину уже нашли живым.

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