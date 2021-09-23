В Мурманской области нашли живущую без воды рыбу

Необычная рыба вызвала споры среди рыбаков. Фото: Александр Обрядин

Даже заядлым рыбакам природа загадывает загадки. Так, в группе "Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове" Александр Обрядин спросил у северян, знают ли они, что за необычную рыбу он нашел.

- Что за рыба сидела под камнем и без воды, я так и не понял, - пишет мужчина.

Мнения комментаторов разделились. Большинство сходятся в том, что это бельдюга - морская живородящая рыба из отряда окунеобразных. В Мурманской области ее почти не употребляют в пищу.

Также некоторые рыбаки предположили, что это минога, маслюк, угорь, вьюн, налим и т.д.

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