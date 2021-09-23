На стройке в Белокаменке завезли 10 тысяч доз "Спутник Лайт"

На стройку в Белокаменке завезли "Спутник Лайт". Фото: Алексей БУЛАТОВ

До недавнего времени в Мурманской области прививали только тех, у кого есть российский паспорт. Но теперь началась вакцинация и иностранцев. На стройку будущего Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке пзавезли 10 тысяч доз вакцины от CoVID-19 "Спутник Лайт".

- Поставленная вакцина предназначена для массовой вакцинации иностранных работников строительных подрядчиков, участвующих в реализации крупного проекта "НОВАТЭКа". С учетом ранее привитых граждан РФ на ЦСКМС обеспечено требуемое количество вакцинированных работников - более 65%, что позволит сформировать коллективный иммунитет на площадке строительства", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним: план по вакцинации для всех регионов составляет 85% от взрослого населения без противопоказаний.

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