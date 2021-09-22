Погода в Мурманске на 23 сентября 2021 года: до +11 градусов, порывистый ветер

Местами пройдет дождь.
Фото: Василий Вахрин
23 сентября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширного циклона с центром в Гренландском море. В некоторых частях региона сохранится сильный порывистый ветер.
- 23 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5, при прояснениях от 0 до -5, днем +6+11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Также на западе Баренцева моря и на севере побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8-9 метров, которое сохранится до 15.00 23 сентября.
В ближайшие дни ветер постепенно ослабеет.
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