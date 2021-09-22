10 миллионов рублей потратят на новое хоккейное оборудование для Ледового дворца Мурманска

Использовать оборудование будут для тренировок сборной команды Мурманской области по хоккею. Фото: правительство МО

В Ледовом дворце Мурманска появится новое оборудование для хоккейных тренировок. На это дело выделили 10,1 миллиона рублей из резервного фонда регионального правительства. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис.

Использовать оборудование будут для тренировок сборной команды Мурманской области по хоккею «Арктика» в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

– На выделенные средства закупят и установят систему «Видеогол», систему судейства, хронометража и отображения игровой информации, травмобезопасные накладки для ворот, закладные цветовые разметки поля, защитные экраны для скамеек запасных игроков и штрафников, специальное резиновое покрытие для спортивных зон «Регупол». Это позволит привести Ледовый дворец в соответствие требованиям технического регламента, – сообщили в министерстве спорта Мурманской области.

Первые домашние матчи мурманские хоккеисты проведут на своей арене в Ледовом дворце 2-3 и 6-7 октября.

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