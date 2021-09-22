За сутки в Мурманской области 146 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 54 392 северянина. Фото: Алиса ТИТКО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 22 сентября 2021 года, за последние сутки 146 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 71 316 человек, количество летальных исходов - 2000 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+54, всего 34 936), Мончегорск (+23, всего 5108) и Кандалакшский район (+13, всего 5076).

Выздоровели 54 392 северянина, на лечении остаются 14 907 пациентов.

Напомним: в Мурманской области план вакцинации от коронавируса выполнен на 53%. Прививку сделали 244 тысячи человек:

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