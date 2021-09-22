В дома Североморска вернули отопление

Сидеть с обнимку с обогревателям северянам пришлось до 22 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вечером 21 сентября в Североморске произошел порыв трубопровода, из-за чего жители пяти домов на улице Душенова, поликлиника и два детских сада остались без отопления. Под отключение попал 721 человек.

Сидеть с обнимку с обогревателям северянам пришлось до 22 сентября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области, днем теплоснабжение было восстановлено в полном объеме.

Напомним: причиной коммунальной аварии в Ковдоре мог стать поджог. Сейчас специалисты плавно подают напряжение в сеть.

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