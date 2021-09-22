За последний день выявили 146 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 сентября 2021 года составило 2017 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 267 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 146 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 71 316 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

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