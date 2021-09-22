Неоплаченные штрафы обернулись для жителя Мурманска обязательными работами

Постановлением мирового судьи северянина признали виновным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неоплаченные штрафы для мурманчанина обернулись обязательными работами. Мужчина попался на том, что сел за руль, будучи пьяным. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, а за отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлекли по ст. 12.26 КоАП РФ.

– За совершенные правонарушения суд в качестве наказания назначил ему административные штрафы по 30 тысяч рублей за каждое. Исполнительное производство поступило в отдел судебных приставов Ленинского округа Мурманска, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области. – Мужчине предстояло выплатить штрафов на 60 тысяч рублей, но он стал уклоняться.

Тогда приставы составили в отношении мурманчанина два протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, а после передали их мировому судье.

Постановлением мирового судьи северянина признали виновным. Ему предстоит отработать 30 часов обязательных работ за каждое правонарушение и заплатить оба штрафа.

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