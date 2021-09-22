От аэропорта «Хибины» могут сделать новую дорогу к Кировску

Время в дороге собираются сократить.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В ближайшие годы аэропорт «Хибины» ждет реконструкция, для которой уже готовится документация. Однако надо решить не только вопрос того, как будет выглядеть воздушная гавань, но и с логистикой до нее.
Большинство пассажиров, прилетающих в «Хибины», затем едут в Кировск, расстояние до которого 37 километров, это примерно 30 минут в дороге.
- Рассматривается вариант проложить от Апатитов другую дорогу, что сократит путь до курорта примерно до 15 минут, - рассказала генеральный директор аэропорта «Хибины» Светлана Скопина.
Еще один важный вопрос - автобусы до аэропорта из Ковдора и Кандалакши. Сейчас жителям этих городов проще доехать до аэропорта «Мурманск», чем до «Хибин».
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