Житель Мурманска остался без кроссовок и смартфона во время прогулки со знакомым

Северянин, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал свое имущество грабителю. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

39-летнему жителю Мурманска пришлось идти в полицию после того, как он пообщался со знакомым. Оказалось, что последний ограбил мужчину, оставив того без ботинок посреди улицы, а также украл телефон.

Известно, что накануне вечером возле своего дома северянин встретил малознакомого молодого человека. Между ними завязался приятельский разговор. Они продолжили знакомство в лесопарковой зоне, где стали распивать алкоголь.

- Затем между ними произошла ссора, после которой злоумышленник, замахнувшись на мурманчанина, потребовал отдать ему смартфон и кроссовки. Северянин испугался, и опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал свое имущество грабителю. Нападавший скрылся с похищенным, а мужчина, выйдя на дорогу, попросил одного из прохожих мобильный телефон и сообщил о происходящем в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Грабителем оказался ранее судимый, безработный 22-летний житель Заполярья. Кроссовки тот успел продать, а вырученные деньги потратил. Однако мобильный телефон все же удалось вернуть владельцу.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ковдора украл из соседних гаражей мотоцикл "Урал" и автомобиль "Москвич". Ранее судимого 29-летнего северянина задержали (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru