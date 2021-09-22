В Североморске из-за порыва трубопровода остался без отопления 721 человек

На утро 22 сентября работы по устранению аварии продолжаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 сентября в Североморске произошло коммунальное ЧП - жители флотской столицы остались без отопления.

- Под отключение теплоснабжения попали 5 жилых домов по улице Душенова (с количеством зарегистрированного населения 721 человек, из них 170 несовершеннолетних) и 3 социально-значимых объекта (детская поликлиника, ДОУ №11 и ДОУ №16), - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Причиной случившегося стал порыв трубопровода теплоснабжения диаметром 159 миллиметров в подвале жилого дома.

На утро 22 сентября работы по устранению аварии продолжаются. Работает бригада АО МЭС «СТС» в количестве 4 человек, 1 единица техники.

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