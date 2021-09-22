Жители Мурманска не могут вернуть деньги за перенесенные из-за коронавируса концерты

Северяне пытаются вернуть свои деньги за несостоявшиеся концерты.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 2020 году культурные планы многих северян изменились из-за пандемии коронавируса. Некоторые мероприятия отменили, другие - перенесли. Так, плавающая дата у выступлений Басты, группы "Руки Вверх" и певицы Zivert в Мурманск.
Причем Zivert выступит на Дне города в областном центре. Но вот в помещении петь, скорее всего, не будет, хотя на 3 октября запланирован ее концерт в Ледовом дворце спорта, но его ранее переносили уже несколько раз. Некоторые северяне уже устали ждать и готовы вернуть билеты, но сталкиваются с отказом компаний, через которые их приобретали.
Так как концерты звезд не отменяют, а переносят, то и деньги за билеты не возвращают.
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