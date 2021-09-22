Сделанный в районе Баренцева моря снимок северного сияния победил на международном конкурсе

Россиянин Дмитрий Рыбалка одержал победу на международном конкурсе "Астрономический фотограф года", который ежегодно проводит Королевская обсерватория в Гринвиче.

Снимок мужчины с яркими всполохами северного сияния, сделанный в районе Баренцева моря, победил в категории "Полярное сияние".

- Я дежурил ночью в качестве третьего помощника капитана на мостике корабля, когда заметил в небе крошечную белую полосу, приближающуюся, как змея. Я уже знал, что это то самое. Взял фотоаппарат, подошел к крылу мостика, занял позицию и стал ждать, как охотник, ожидающий свою добычу. Несколько минут спустя небо заполнилось яркими зелеными огнями, танцующими в темноте и освещающими все на своем пути. Я чувствовал, что это моя миссия - поделиться этой красотой с миром, - приводят слова автора фотографии на сайте конкурса.

Судья творческого соревнования Сью Причард отметил, что был заинтригован этим изображением.

- Это одновременно красиво, но крайне тревожно. Сочетание яркости зеленого и чернильно-синего цвета корабля такое плотное, почти как бархат. Однако отсутствие каких-либо признаков человеческой жизни на этом постоянно движущемся судне похоже на начальную сцену научно-фантастического фильма, - сказал он.

Снимок сделан в России, при подходе к Карскому проливу.

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