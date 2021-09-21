Погода в Мурманске на 22 сентября 2021 года: небольшой дождь, местами сильный ветер

До 23 сентября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона. Фото: Василий Вахрин

В Мурманской области продолжает стоять прохладная погода, а ночью некоторые части региона уже неплохо подмораживает.

- 22 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, в отдельных районах -2-7, днем +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По словам синоптиков, до 23 сентября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона, центр которого постепенно сместится с Архангельской области на север Урала. Температура воздуха не поднимется выше +11 градусов.

Напомним: житель Мурманска встретил под Териберкой медведя и снял его на видео. За косолапым наблюдали из автомобиля.

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