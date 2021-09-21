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Происшествия21 сентября 2021 17:25

В Североморске контрактники угнали каток

Молодые люди хотели покататься по улицам города
Ника СВЕТЛОВА
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Военнослужащие угнали каток, а затем вернули его обратно.

Военнослужащие угнали каток, а затем вернули его обратно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух военнослужащих-контрактников из Североморска судили за нетипичное для людей в погонах нарушение. Молодые люди увидели каток, а в замке зажигания - непредусмотрительно оставленный водителем ключ. И решили, что хотят покататься.

- Они по очереди прокатились на нем по улицам Североморска, а затем вернули на место, - сообщили в пресс-службе Североморского гарнизонного военного суда.

Суд учел, что контрактники признали свою вину, и назначил каждому наказание в 30 тысяч рублей.

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