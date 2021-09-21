Причиной коммунальной аварии в Ковдоре мог стать поджог

Электро-технический отдел будет выяснять обстоятельства аварии.
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
В Ковдоре вечером 20 сентября произошло коммунальное ЧП - местные жители остались без электроэнергии до следующего дня. К счастью, сейчас свет уже вернулся в дома северян. Как оказалось, авария произошла в кабель-канале.
- В кабель-канале находилось шесть линий питания электросети Ковдора. В этом же кабель-канале находятся линии электропередач промышленных предприятий города. При возгорании были повреждены кабельные линии, и для тушения пожара мы отключили электричество. Затем приступили к восстановительным работам. Сейчас мы плавно подаем напряжение в сеть, - сообщила генеральный директор АО "Мурманэнергосбыт" Алла Истомина.
Электро-технический отдел будет выяснять обстоятельства этой аварии. Отмечается, что возможной причиной случившегося мог стать поджог. Но так ли это - еще предстоит выяснить.
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