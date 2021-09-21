Причиной коммунальной аварии в Ковдоре мог стать поджог

Электро-технический отдел будет выяснять обстоятельства аварии. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Ковдоре вечером 20 сентября произошло коммунальное ЧП - местные жители остались без электроэнергии до следующего дня. К счастью, сейчас свет уже вернулся в дома северян. Как оказалось, авария произошла в кабель-канале.

- В кабель-канале находилось шесть линий питания электросети Ковдора. В этом же кабель-канале находятся линии электропередач промышленных предприятий города. При возгорании были повреждены кабельные линии, и для тушения пожара мы отключили электричество. Затем приступили к восстановительным работам. Сейчас мы плавно подаем напряжение в сеть, - сообщила генеральный директор АО "Мурманэнергосбыт" Алла Истомина.

Электро-технический отдел будет выяснять обстоятельства этой аварии. Отмечается, что возможной причиной случившегося мог стать поджог. Но так ли это - еще предстоит выяснить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гендиректор АО "Электротранспорт": "Кондуктор не выгонял ребенка из троллейбуса". Ранее родители девочки сообщали, что ей пришлось идти пешком семь остановок (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru