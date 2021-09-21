Гендиректор АО "Электротранспорт": "Кондуктор не выгонял ребенка из троллейбуса"

Служебную проверку после данной ситуации начали в АО "Электротранспорт". Фото: Олег ФИЛОНОК

На прошлой неделе в мурманском троллейбусе произошел запутанный инцидент, связанный с ребенком-пассажиром. Сообщалось, что девочку, у которой не проходила оплата проезда по карте, выгнала кондуктор, и ей пришлось идти семь остановок пешком. Гневный пост о случившемся выложил в паблик "Мурманск" отец 13-летней мурманчанки.

Служебную проверку после данной ситуации начали в АО "Электротранспорт". Об итогах расследования уже известно.

- Факт высадки ребенка не подтвердился. Девочка сама вышла на остановке, никто ее не выгонял. Оказалось, что ее карта находилась в стоп-листе с нулевым балансом. Претензии со стороны родителей девочки к АО "Электротранспорт" отсутствуют, - сообщил "КП"-Мурманск" гендиректор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков.

Компания-перевозчик просит тех пользователей, которые высказались по данному поводу в грубой или оскорбительной форме, принести свои извинения коллективу АО "Электротранспорт".

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