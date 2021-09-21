Житель Мурманска встретил под Териберкой медведя и снял его на видео

По словам мужчины, медведя в дикой природе он видел впервые. Фото: скрин видео

Фотограф из Мурманска Артем Ершов встретил в районе Териберки медведя. Мишку заметили вечером 20 сентября, когда мурманчанин возвращался с туристом из поморского села.

- Выезжая из-за пригорка, заметили медведя, метров на 100 впереди. Он перебежал дорогу, мы притормозили, и просто понаблюдали за ним через окно автомобиля - на нас он никакого внимания не обращал, своими делами занимался, посидел возле камешка, понюхал кусты и побрел по своим делам в горку, - поделился северянин с "КП"-Мурманск".

По словам мужчины, медведя в дикой природе он видел впервые. Зато пару недель назад ему попадался на глаза лось с красивыми рогами. Встреча произошла в 10 километрах от Мурманска - сохатый стоял у дороги и смотрел на машины.

- А так, в основном, попадаются лисы да зайцы. Иногда приходится останавливаться, так как животные пугаются и не знают, куда бежать, чтоб под колеса не попасть. Я торможу и жду, пока звери сами уйдут в лес, - отметил Артем.

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