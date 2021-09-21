Министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев ушел в отставку

Александр Беляев был министром информационной политики с апреля п сентябрь 2021 года. Фото: правительство Мурманской области

Министр информационной политики Александр Беляев уволен со своей должности по собственному желанию. Соответствующее постановление за подписью губернатора опубликовано на сайте правительства Мурманской области.

Напомним: Александр Беляев стал министром в апреле 2021 года, сменив ушедшую в декрет Александру Кондаурову.

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