Министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев ушел в отставку

Александр Беляев был министром информационной политики с апреля п сентябрь 2021 года. Фото: правительство Мурманской области
Министр информационной политики Александр Беляев уволен со своей должности по собственному желанию. Соответствующее постановление за подписью губернатора опубликовано на сайте правительства Мурманской области.
Напомним: Александр Беляев стал министром в апреле 2021 года, сменив ушедшую в декрет Александру Кондаурову.
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