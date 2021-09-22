За подсветку на зданиях Мурманской области будут платить муниципалитеты

Больше света в городе будет актуально в период полярной ночи. Фото: gov-murman.ru

Новшество этого года в плане капитального ремонта - подсветка на домах. Так уже украсили дом № 15 на улице Коминтерна, здание Мурманского морского пароходства, "капитанские" дома на улице Егорова. Всего в планах - 8 зданий.

- Я обращаю внимание Фонда капитального ремонта на то, чтобы сразу закладывать в план работ подсветку зданий. И платить за электроэнергию должны не жильцы, а муниципалитеты, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: о том, что Мурманску нужно больше подсветки, говорил Артемий Лебедев, который разрабатывает дизайн-код для заполярной столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска сломал соседу челюсть из-за детского плача. Мужчина первый раз пойдет под суд (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru