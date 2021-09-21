В Ковдоре восстановили электроснабжение после аварии

В Ковдоре с вечера 20 сентября не было электричества. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вечером 20 сентября сразу в двух городах Мурманской области произошли ЧП: в Апатитах из-за аварии пропала холодная вода, без которой остались свыше 1600 человек, а жители Ковдора почти 14 часов сидели без света.

- В результате возгорания электрического кабеля произошло частичное отключение электроснабжения, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Свет вернули только днем 21 сентября.

- Ремонтные работы завершены, кабельные линии восстановлены. Питание подано на распределительные подстанции. Началась подача электроэнергии в дома. Пожалуйста, будьте осторожны при обращении с электроприборами! - обратились в администрации Ковдора к жителям.

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