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Здоровье21 сентября 2021 13:43

За сутки в Мурманской области 140 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 21 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 54 306 северян.

Выздоровели 54 306 северян.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 21 сентября 2021 года, за последние сутки 140 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 71 170 человек, количество летальных исходов - 2000 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+52, всего 34 882), Мончегорск (+26, всего 5085) и Кандалакшский район (+17, всего 5063).

Выздоровели 54 306 северян, на лечении остаются 14 855 пациентов.

Напомним: через 2 - 3 недели в Мурманской области ожидают рост числа заболевших коронавирусом. В регионе готовятся к новой волне COVID-19.

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