Новый состав Мурманской областной Думы: кто победил на выборах

Предварительный состав Мурманской областной Думы уже известен.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 17 по 19 сентября в Мурманской области проходили выборы. Северяне. среди прочего, определяли состав Мурманской областной Думы. Предварительный расклад уже ясен.
По мажоритарным округам прошли:
Печенгский (№ 1) - Любовь Черепанова ("Единая Россия");
Кольский (№ 2) - Лариса Круглова ("Единая Россия");
Видяевский (№ 3) - Сергей Дубовой ("Единая Россия");
Александровский (№ 4) - Владимир Мищенко ("Единая Россия");
Мурманский (№ 5) - Герман Иванов ("Единая Россия");
Мурманский (№ 6) - Евгений Никора ("Единая Россия");
Мурманский (№ 7) - Михаил Белошеев ("Единая Россия");
Мурманский (№ 8) - Роман Пономарев ("Единая Россия");
Мурманский (№ 9) - Евгений Тарбаев ("Единая Россия");
Мурманский (№ 10) - Алла Истомина ("Единая Россия");
Мурманский (№ 11) - Алмаз Гисмеев («Справедливая Россия – За правду»);
Североморский (№ 12) - Михаил Ильиных ("Единая Россия");
Североморский (№ 13) - Юрий Шадрин ("Единая Россия");
Североморский (№ 14) - Виктор Сайгин ("Единая Россия");
Оленегорский (№ 15) - Олег Самарский ("Единая Россия");
Ковдорский (№ 16) - Александр Клементьев ("Единая Россия");
Мончегорский (№ 17) - Максим Иванов ("Единая Россия");
Кандалакшский (№ 18) - Михаил Павлов ("Единая Россия");
Полярнозоринский (№ 19) - Василий Омельчук ("Единая Россия");
Апатитский (№ 20) - Алексей Гиляров ("Единая Россия");
Кировский (№ 21) - Сергей Свинин ("Единая Россия");
Ловозерский (№ 22) - Ирина Просоленко ("Единая Россия").
Окончательный состав регионального парламента огласят в ближайшее время.
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