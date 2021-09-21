В Ковдорском ГОКе рассказали, что будет с выходившей на промплощадку медведицей

В сентябре в Ковдоре стали часто замечать медведицу с тремя малышами. Фото: Скриншот видео

В сентябре в Ковдоре стали часто замечать медведицу с тремя малышами. Она выходила к заправке, а также забрела на промплощадку. В минприроды Мурманской области уже выдали разрешение на ликвидацию всего семейства. Но так как убивать их жалко, специалисты ищут альтернативные пути.

- С тех пор, как медведицу видели на площадке, она больше не появлялась. Мы надеемся, что она с детенышами ушла в лес. Но на случай, если все же она выйдет, мы ищем компанию, которая сможет бескровно животных поймать, чтобы можно было их увезти дальше в лес.К сожалению, в Мурманской области таких компаний нет, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе "Еврохим".

Напомним:еще одна медведица с малышами бродит у городской свалки в Никеле, другое семейство гуляет у Кандалакши.

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