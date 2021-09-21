В Мурманске в пожаре погибли мужчина и женщина

На улице Радищева в Мурманске сгорела очередная деревяшка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 21 сентября в Мурманске случился пожар на улице Радищева, 46. Огонь охватил жилую "деревяшку". Во время ее тушения спасатели обнаружили в одной из квартир два тела.

- Были обнаружены трупы мужчины и женщины, их личности сейчас устанавливаются, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

На месте работают спасатели и следователи.

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