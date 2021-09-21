В Мурманске в пожаре погибли мужчина и женщина

На улице Радищева в Мурманске сгорела очередная деревяшка. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Утром 21 сентября в Мурманске случился пожар на улице Радищева, 46. Огонь охватил жилую "деревяшку". Во время ее тушения спасатели обнаружили в одной из квартир два тела.
- Были обнаружены трупы мужчины и женщины, их личности сейчас устанавливаются, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.
На месте работают спасатели и следователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске случился пожар на атомном ледоколе "Ленин". Объект культурного наследия загорелся с одной из кают (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru