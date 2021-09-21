В Мурманске с жилого дома на машину упали куски фасада

На припаркованную у дома машину упали куски фасада. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Жители Мурманска в соцсетях составляют список домов, рядом с которыми опасно ходить. Причина - с них падают элементы фасада и кровли.

- По адресу Кольский проспект, 80, между 3-м и 4-м подъездами, обвалился фасад балкона на Hyundai Accent, произошло это 21 сентября в 02.30, куски упали с 5 этажа, сочувствую владельцу авто, - сообщил в паблике "Мурманск ДТП ЧП" анонимный автор.

Также жалобы поступают на дом № 6 на улице Трудовые Резервы.

- С данной проблемой в течение полугода обращались в управляющую компанию, жилищную инспекцию, прокуратуру - в ответ игнор. Кирпичи выпадают с кровли и фасада на проезжую часть и, видимо, должны упасть кому-то на голову, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, - сообщает еще один аноним в паблике "Мурманск".

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