273 школьника и детсадовца остались без воды из-за аварии в Апатитах

Без воды в Апатитах остались 1686 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 20.00 20 сентября в Апатитах из-за аварии на водоводе произошло отключение холодной воды.

- Под отключение попали 14 многоквартирных домов на улице Дзержинского - это 1686 человек, в том числе 273 несовершеннолетних, детский сад № 35 и школа № 15 – учащихся и воспитанников нет, учреждения закрыты до утра, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Аварию устранили к 23.00.

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