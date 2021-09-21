Гречка в Мурманской области стоит свыше 100 рублей за килограмм

В Мурманской области средняя стоимость гречки - почти 140 рублей за килограмм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость гречневой крупы-ядрицы растет по всей стране. По данным Росстата, цена за килограмм обновила десятилетний максимум: в августе он стоил в среднем 102,5 рубля, ранее цена более ста рублей фиксировалась в мае 2011 года - 112 рублей.

Как ситуация обстоит в Мурманской области? По данным Мурманскстата на 13 сентября 2021 года, средняя стоимость килограмма гречки в нашем регионе - 139,36 рубля. С конца августа она не опускалась ниже 100 рублей.

Если изучить цены в гипермаркетах и сетевых магазинах, то самая дешевая гречка стоит почти 90 рублей.

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