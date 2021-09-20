Мурманск оказался теплее Москвы, Казани и Тамбова

В понедельник, 20 сентября, динамика сохраняется, можно ожидать в городе прогрева воздуха до двухзначных цифр. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Антициклон позволил Мурманску 19 сентября обогнать по дневной температуре Санкт-Петербург, Москву, Казань и Тамбов. Он очистил небо над севером области и отогнал высотный холод южнее.

Температурный максимум в регионе составил 10,3 градуса тепла, об этом сообщил паблик «Погода в Мурманске» «ВКонтакте».

В понедельник, 20 сентября, динамика сохраняется, можно ожидать в городе прогрева воздуха до двухзначных цифр.

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