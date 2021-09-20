В Мурманске появится филиал студии Артемия Лебедева

О том, что в столице Заполярья появится филиал и в нем будут работать талантливые северяне, дизайнер сообщил еще весной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный дизайнер Артемий Лебедев готовится плотнее работать с жителями Мурманской области. О своих планах он рассказал в Instagram.

- Готовлюсь к открытию филиала нашей студии в Мурманске, - написал Артемий Лебедев.

О том, что в столице Заполярья появится филиал и в нем будут работать талантливые северяне, дизайнер сообщил еще весной.

Напомним: он работает над дизайн-кодом для Мурманска и единым сводом правил и рекомендаций для Териберки.

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