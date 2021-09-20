Появилось видео эксперимента в Мурманске, когда 10 детей ушли с незнакомцами

Родители находились неподалеку, но ребята их не видели. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На минувшей неделе волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" вместе с уполномоченной по правам ребенка в Мурманской области Алевтиной Андреевой провели эксперимент, который показал, насколько часто дети поддаются на уловки преступников и уходят с незнакомцами. В акции участвовали 17 ребят и их родители.

В роли злодеев выступили специально приглашенные инструкторы, которые подходили к юным северянам на деткой площадке и уговаривали их уйти с ними под разными предлогами. Родители при этом находились неподалеку, но ребята их не видели.

По итогам проведенной акции, 10 ребят ушли с незнакомцами, ни о чем не подозревая, а 7 не поверили странным прохожим и остались на месте. Видео наглядно показывает, как мальчики и девочки спокойно могут довериться чужому человеку.

Всем ребятам подарили книгу "Ушки на макушке", которая рассказывает о правилах безопасности в городе.

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