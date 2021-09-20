В Мурманской области проверили видео с подозрительными женщинами на выборах

В кадре женщины, которые якобы ночью что-то делают с бланками и кладут их в урну, а не в сейф. Фото: КПРФ

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы. В Мурманской области были заявления о нарушениях. Так, КПРФ опубликовала видео, сообщив, что его сделали на избирательном участке номер 281 в городе Полярные Зори.

В кадре женщины, которые якобы ночью что-то делают с бланками и кладут их в урну, а не в сейф. Представили партии требовали, чтобы результаты голосования первого дня на этой УИК не учитывались.

Видео проверили в общественном штабе по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан на выборах Мурманской области. И нарушений не нашли.

- Данный ролик был переснят с какого-то носителя, например, компьютера. Был вырван из контекста фрагмент, который представили с определенным текстом, что "это нарушение, смотрите все". Эксперты просмотрели от начала и до конца работу этого избирательного участка, нарушений не видели. Женщины в кадре - сотрудники УИК, они складывали документацию во второй сейф. По законодательству, на участке должно быть два сейфа: для документации и бюллетеней, - сообщила заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области.

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