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Звезды20 сентября 2021 17:25

В Мурманской области для съемок короткометражки срочно ищут актеров

На роли нужны как девушки, так и юноши
Ника СВЕТЛОВА
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У жителей Мурманской области есть возможность засветиться в кадре.

У жителей Мурманской области есть возможность засветиться в кадре.

Фото: Иван ВИСЛОВ

У жителей Мурманской области есть возможность засветиться в кадре. В регионе снимают очередной короткометражный фильм, и для него нужны актеры массовки, как девушки, так и юноши.

Например, один из образов - скромный, умный парень, отличник, увлекающийся мистикой, задумчивый и молчаливый. Другой - высокая стройная красотка-модель, добрая и веселая.

Те. кто хочет попробовать свои силы, могут узнать подробную информацию здесь.

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