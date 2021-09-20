В Мурманской области для съемок короткометражки срочно ищут актеров

У жителей Мурманской области есть возможность засветиться в кадре.
Фото: Иван ВИСЛОВ
У жителей Мурманской области есть возможность засветиться в кадре. В регионе снимают очередной короткометражный фильм, и для него нужны актеры массовки, как девушки, так и юноши.
Например, один из образов - скромный, умный парень, отличник, увлекающийся мистикой, задумчивый и молчаливый. Другой - высокая стройная красотка-модель, добрая и веселая.
Те. кто хочет попробовать свои силы, могут узнать подробную информацию здесь.
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