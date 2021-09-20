В отдаленке Мурманской области проводят перепись населения библиотекарь и педагог

Основной этап переписи населения начнется 15 октября. Фото: nord-news.ru/Мурманскстат

В Мурманской области уже проходит перепись населения. Как рассказали Nord-News в Мурманскстате, на Кольском полуострове к труднодоступным и отдаленным местам отнесены 17 населенных пунктов. 8 из них находятся в Терском районе, 3 - в Ловозерском районе и 6 - в ЗАТО Островной.

- Переписчики обошли больше половины жилых помещений, учтено 620 человек, что составляет 50% от общей численности жителей в этих населенных пунктах, - уточнил информагентству руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области Вячеслав Морозов.

Всего в отдаленных поселках области работает шесть переписчиков, и все они подобраны из числа местных жителей.

- В Терском районе работают два переписчика - педагог и библиотекарь. И там уже 60% отчитались. Например, Маяк Никодимский у нас самый отделенный населенный пункт - расстояние по прямой от районного центра почти 220 километров. Там пребывают только три человека - это смотритель и его семья. Сведения должны быть собраны по телефону. Но, если вдруг связи не будет, то планируется отправить транспорт для вездепроходимых участков, - сообщили в Мурманскстате.

Основной этап переписи населения начнется по стране 15 октября.

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