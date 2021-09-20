Минкульт Мурманской области о пожаре на "Ленине": "Угрозы для ледокола, как объекта культурного наследия, нет"

Прокуратура начала проверку по факту пожара на ледоколе "Ленин". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около 14.00 20 сентября в Мурманске случился пожар на ледоколе "Ленин". Предварительная причина случившегося - ремонтные работы, из-за которых загорелась одна из кают нижней палубы. Транспортная прокуратура начала проверку.

Ледокол "Ленин" - объект культурного наследия федерального значения. Поэтому к ЧП с ним - внимание особенно пристальное.

- Угрозы для ледокола, как объекта культурного наследия, нет. Министерством культуры Мурманской области проводятся мероприятия по контролю в рамках федерального государственного надзора, - сообщили "КП"-Мурманск" в правительстве региона.

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